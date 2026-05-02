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深水湾寿山村道独立屋遇窃 失140万元名表现金 重案组跟进

突发
更新时间：16:24 2026-05-02 HKT
发布时间：16:24 2026-05-02 HKT

今（2日）早上10时11分，深水湾寿山村道26号Orchid Hill一幢独立屋发生爆窃案。警方接获该住所的外佣报案，指后门铁闸被打开，屋内多个楼层有被搜掠痕迹。警方接报到场调查，经初步点算后，匪徒盗去十只名表，总值约100万港元，现金约40多万港元，总损失约140多万港元。

据了解，业主夫妇现正外游，由三名外佣代为看管。外佣于昨晚9时检查屋内一切正常，并已将所有柜门上锁。至今晨8时，外佣发现屋内多个楼层有搜掠痕迹，包括后门铁闸被打开，并发现三条非原装门匙插在闸上，地下亦遗留爆窃工具。

警方将案件列作「爆窃 」，交由西区警区重案组跟进，暂未有人被捕。

 

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