宏福苑执拾︱父母被困等数小时获救 居民感恩「好彩顶到」心痛家园面目全非

今日是宏盛阁居民首次上楼执拾。由细住到大的唐小姐家住10楼，今早与父母及胞弟一家四口重返家园，只见她一身灰尘落楼，她说虽然单位无烧过，但严重熏黑，灰尘满地。幸好可取回父母的金器，自己儿时的成绩表、证件等。她又坦言，一入屋见到屋企黑晒，面目全非，亦忍不住落泪。

她回忆大火当天，父母在家，当她获悉事件赶回家，父母已被困屋内数小时，「佢哋匿埋厕所，开抽气扇，开风扇，等咗几个钟，我赶返嚟申报咗有两个老人家在单位，救援人员叫我哋继续打俾父母，我再打俾佢哋时，啱啱就有人救咗佢哋落嚟。」

「父母最初以为系隔离座火烛，到真系谂住走时，出门已好大烟攻入嚟，我妈妈救落嚟时都吓到讲唔到嘢，要瞓担架，佢哋鼻哥黑晒，但好彩顶到，唔使留医。」

唐小姐记得以前细个好喜欢玩的游乐设施，现时已成烂地，不无唏嘘。「如果可以返嚟，都希望返嚟住，始终由细住到大。」

同样是宏盛阁居民的张先生，今次取走一些电器包括抽湿机及电脑，以及仔女成长的纪念物品。「单位虽然烧唔到，但走廊好黑，好暗，同想像中有落差。」他说儿子很想回家看看，说过「想返屋企睇吓」，又著爸爸返到屋企要带走地震仪及他心爱的玩具，所以如申请获批，他下次想带仔女一同上楼，让他们怀缅。

张先生住在宏盛阁约十年，今次重返家园自言感受复杂，「能返家看看好满足，但却要say goodbye（讲再见），内心嘅感受好难讲！ 」

住宏盛楼40多年的谭女士指，单位严重焚毁，黑忟忟，今次上楼「乜都攞晒，衫裤鞋袜乜都攞。」最紧要是取回屋契，「间屋冇咗啰，点都攞返张屋契。」