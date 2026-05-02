宏福苑执拾︱居民幸家园没烧过 忧日后安置
更新时间：09:53 2026-05-02 HKT
发布时间：09:53 2026-05-02 HKT
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宏福苑上楼踏入第13日，今日（2日）是宏泰阁及宏盛阁居民上楼收拾的日子。今日是宏盛阁居民首次上楼。其中住二楼的陈先生表示，相信自己单位应该无烧过，觉得家园情况应OＫ。由于大火初起时，他仍赶得及收拾，所以早已取走贵重物品，今次主要取走一些文件。对于火灾五个多月后才能回家，他坦言感可惜。「咁迟先上到楼，打后的安排又未知点。」现在政府提供的方案都不是他首选，他亦相信6月30日前大部分居民亦未必做到决定。
住宏盛阁3楼的梁先生亦表示，政府提出收购没有烧毁的宏志阁，是否最合适的方案?「其实将宏志阁复修只需几千万元，点解仲要特登收购埋宏志阁，始终可以复修未必需要咁多钱。大家居民对宏福苑都好挂住，好想返去，喺度长大有感情。」
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