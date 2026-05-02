尖沙咀「毒品快餐车」遇查断正 20岁司机涉贩毒无牌驾驶被捕

尖沙咀发生「毒品快餐车」案。本周五（1日）晚上11时许，警方机动部队于么地道商场 K11 对开设置路障期间，发现一辆奥迪（Audi）私家车形迹可疑，遂将其截停搜查。

搜获「太空油」及冰毒 警犬到场协助

警员在车内初步检获怀疑依托咪酯（俗称「太空油」）烟弹、冰毒、可卡因及一支烟枪，相关毒品的重量及价值仍有待进一步点算。警方随后派出警犬到场协助搜车，惟未有进一步发现。

行动中，该名年约20岁的男司机被当场拘捕。他当时被黑布蒙头，双手被手铐反锁带走。经调查后，他涉嫌「贩运危险药物」及「无牌驾驶」罪名，现正被扣留调查。

截查的士揭乘客欠交罚款被缉犯

另外，警方在较早前于同一位置截查一辆的士时，发现车上一名男乘客因未有缴交罚款而被通缉，随即将他带回警署调查。