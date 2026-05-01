Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西环科士街打卡胜地两女遭非礼 警查天眼拘36岁男子

突发
更新时间：21:57 2026-05-01 HKT
发布时间：21:57 2026-05-01 HKT

西环旅客打卡胜地早前发生非礼案件，警方经翻查天眼后拘捕涉案36岁男子。警方于4月26日接获报案，指两名年约20至30岁女子在西区科士街及爹核士街交界户外位置，怀疑被一名陌生男子非礼。案件交由西区警区刑事调查队第六队跟进。

西区警区刑事部人员经深入调查及翻查包括大量「锐眼」计划下安装的闭路电视片段后，昨日（4月30日）在黄大仙区拘捕一名36岁姓丘本地男子，涉嫌非礼。被捕人正被保释候查，须于五月下旬向警方报到。

警方重申，猥亵侵犯属严重罪行，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》，一经定罪，最高可判处监禁十年。警方强调，对此类案件高度重视，定必全力追查，将涉案人士缉拿归案。警方亦呼吁市民，如不幸遭受非礼，或目睹相关案件，应立即举报，以便警方尽早将犯案者绳之于法。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
8小时前
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
13小时前
业主身故无遗嘱掀分产纠纷 遗孀与夫家各占单位业权 律师吁两方向破僵局
业主身故无遗嘱掀分产纠纷 遗孀与夫家各占单位业权 律师吁两方向破僵局
楼市动向
8小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
9小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
12小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
网红的士司机马鞍山绕道狂飙 时速160公里左穿右插 遇放蛇警断正
01:26
网红的士司机马鞍山绕道狂飙 时速160公里左穿右插 遇放蛇警断正
突发
5小时前
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
影视圈
11小时前
「最幸运」的屯门市广场投注站，出现打蛇饼人龙。
01:35
六合彩2.28亿金多宝︱新科最幸运投注站打蛇饼 投注要等40分钟 市民冀中奖置业：由细到大都想有层自己楼
社会
6小时前