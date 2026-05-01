西环科士街打卡胜地两女遭非礼 警查天眼拘36岁男子

西环旅客打卡胜地早前发生非礼案件，警方经翻查天眼后拘捕涉案36岁男子。警方于4月26日接获报案，指两名年约20至30岁女子在西区科士街及爹核士街交界户外位置，怀疑被一名陌生男子非礼。案件交由西区警区刑事调查队第六队跟进。

西区警区刑事部人员经深入调查及翻查包括大量「锐眼」计划下安装的闭路电视片段后，昨日（4月30日）在黄大仙区拘捕一名36岁姓丘本地男子，涉嫌非礼。被捕人正被保释候查，须于五月下旬向警方报到。

警方重申，猥亵侵犯属严重罪行，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》，一经定罪，最高可判处监禁十年。警方强调，对此类案件高度重视，定必全力追查，将涉案人士缉拿归案。警方亦呼吁市民，如不幸遭受非礼，或目睹相关案件，应立即举报，以便警方尽早将犯案者绳之于法。