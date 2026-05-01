珍惜生命｜七旬翁钻石山火葬场堕楼 当场死亡

今日（1日）早上10时许，警方接获报案，指一名男子倒卧在钻石山火葬场思亲堂对开，怀疑他从高处堕下。救援人员接报到场，证实事主为72岁姓梁男子，已经当场死亡，初步调查相信他从上址一楼层堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，事主有身体病纪录。

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