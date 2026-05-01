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珍惜生命｜七旬翁钻石山火葬场堕楼 当场死亡

突发
更新时间：16:01 2026-05-01 HKT
发布时间：16:01 2026-05-01 HKT

今日（1日）早上10时许，警方接获报案，指一名男子倒卧在钻石山火葬场思亲堂对开，怀疑他从高处堕下。救援人员接报到场，证实事主为72岁姓梁男子，已经当场死亡，初步调查相信他从上址一楼层堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，事主有身体病纪录。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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