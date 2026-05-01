内地与港澳打击跨境转运冒牌货 香港海关两周内破23案检1600万元货

香港海关与内地及澳门海关于4月13日至24日执法，加强检查从三地转口往美洲、欧洲、中东、非洲及东南亚国家的货物，打击跨境转运冒牌货物的活动。行动中，香港海关侦破23宗案件，检获共约4.6万件怀疑冒牌货物，包括手表、手机、手袋、衣服和鞋履，估计市值共约1600万元。

透过情报分析和深入调查，香港海关行动期间于多间本地速递公司及物流公司侦破21宗相关案件。同时，海关人员在港珠澳大桥香港口岸侦破两宗案件，在两辆入境货车上检获一批怀疑冒牌货物，并拘捕两名年龄分别为48岁及52岁的男货车司机。案件仍在调查中，两名被捕人士现正保释候查。

香港海关将继续与内地海关、澳门海关及海外执法机构保持紧密合作，透过情报交流及联合执法行动，严厉打击跨境转运冒牌物品活动。市民可透过24小时热线182 80 80、专用电邮[email protected]，或网上表格举报怀疑冒牌活动。