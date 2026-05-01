Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地与港澳打击跨境转运冒牌货 香港海关两周内破23案检1600万元货

突发
更新时间：15:05 2026-05-01 HKT
发布时间：15:05 2026-05-01 HKT

香港海关与内地及澳门海关于4月13日至24日执法，加强检查从三地转口往美洲、欧洲、中东、非洲及东南亚国家的货物，打击跨境转运冒牌货物的活动。行动中，香港海关侦破23宗案件，检获共约4.6万件怀疑冒牌货物，包括手表、手机、手袋、衣服和鞋履，估计市值共约1600万元。

透过情报分析和深入调查，香港海关行动期间于多间本地速递公司及物流公司侦破21宗相关案件。同时，海关人员在港珠澳大桥香港口岸侦破两宗案件，在两辆入境货车上检获一批怀疑冒牌货物，并拘捕两名年龄分别为48岁及52岁的男货车司机。案件仍在调查中，两名被捕人士现正保释候查。

香港海关将继续与内地海关、澳门海关及海外执法机构保持紧密合作，透过情报交流及联合执法行动，严厉打击跨境转运冒牌物品活动。市民可透过24小时热线182 80 80、专用电邮[email protected]，或网上表格举报怀疑冒牌活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
6小时前
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
即时中国
3小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
4小时前
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
19小时前
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
影视圈
6小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
6小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
9小时前
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
旅游
5小时前
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
申诉热话
7小时前