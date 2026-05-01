宏福苑执拾︱宏建阁居民指单位无损 房间厨房柜门全被打开 「一定有人摷过」

宏福苑上楼踏入第12日，今日（5月1日）是宏泰阁及宏建阁居民第一轮上楼执拾最后一日。住宏建阁的68岁关太仍撑上28楼住所，坦言唔算太难，并感恩关爱队及民安队协助搬运。她说单位没被烧，但间屋一定有人摷过，「上到去，中门大开，有嘢锁住，厨房、厕所、房间的柜门全部被人开咗。」她直言好难过，「点解间屋搅成咁，点解会被人摷过?」但庆幸暂时「冇唔见嘢」。

关太指三小时的时限太匆忙，幸好还可以执了珍藏几十年的果皮、柑桔，还有海参、鲍鱼等海味。「仲有阿仔细个啲相、奖牌，做咗30几年公司送畀我嘅手表，真系有钱都买唔到，唔可能再做多30年了。」虽然珍惜这个家园，但关太坦言「唔会再想返去住，虽然可惜，但现在咁嘅情况，宁愿重新开始新生活。」

关太指房的柜门人掀开。

关太展示厨房的柜门被打开。

欧先生单位严重焚毁。

而住宏建楼的袁先生，由出生到长大住了三十多年，到自己结婚生子，还是住返宏福苑，岂料入住未够一年，便发生巨灾，他坦言「唔舍得」。他回想屋苑要进行大维修，「屋企封晒窗，冇阳光，忍咗一年，谂住就嚟埋尾，却遇上火劫.....你唔会明白我哋心情。」说到此际，袁先生不禁哽咽「成个屋企已经唔同晒！」他今次执走的物较预期多，被问及单位有否被人乱摷，他无奈说「唔想讲，只紧要系家人平安已足够。」

住宏泰楼14楼的欧先生，只入住三个月便遇上火灾，当初每件家具都是自己装嵌，岂料现今化为灰烬。因小朋友在附近返学，原想有新的居住环境，现在希望落空。「感觉好失落，唔知讲乜。」