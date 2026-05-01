五一劳动节 保安局长邓炳强向坚守岗位者致敬

五一劳动节，保安局长邓炳强在网志上赞扬在假日中坚守岗位的打工仔：「今日系五一劳动节，对好多人嚟讲系一日难得嘅假期，但社会上仍然有好多打工仔坚守岗位。我特别想喺度感谢近日协助宏福苑灾民返回单位执拾嘅纪律部队同辅助部队同事，包括警队、民安队，以及喺现场设置急救站支援嘅医疗辅助队。」

民安队坚守岗位。fb：邓炳强

「佢哋将心比己，以人性化嘅方式陪伴同支援需要上楼嘅灾民，给予无声但最实在嘅帮助，相关工作今日仍然进行中。喺香港，每当市民有需要，我哋纪律部队一定挺身而出，从不缺席，发挥守望相助嘅精神。喺呢个劳动节，我向所有坚守岗位嘅人致敬。」

医疗辅助队在假日如常上班。fb：邓炳强