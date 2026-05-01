宏福苑执拾︱居民惊喜「单位比想像中好」庆幸寻回贵价花胶
更新时间：12:22 2026-05-01 HKT
发布时间：12:22 2026-05-01 HKT
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今日是宏福苑宏泰阁、宏建阁最后一日上楼执拾。住宏泰阁的徐先生及妻子，今早上楼回家，看见自己家园烧毁程度较想像中好，「情况OＫ嘅」。，徐太指客厅及厨房烧得较严重，其他部分都OＫ，又表示已拾回有纪念价值的相片。
另一名宏泰阁男居民，见他落楼时推着大包海味，包括花胶、陈皮等，他坦言喜出望外，可以拾回珍藏的花胶等海味。
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