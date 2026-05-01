屯门警扫毒检值80万海洛英 44岁本地男涉贩运危险药物被捕
更新时间：11:56 2026-05-01 HKT
发布时间：11:56 2026-05-01 HKT
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屯门警区反三合会行动组第二队人员昨日（4月30日）早上约9时50分在区内进行反毒品行动期间，在欣宝路八号一住宅单位外发现一名男子形迹可疑，遂上前截查。
人员在该名男子手持的环保袋内检获约300克怀疑海洛英，并在其单位内检获约一公斤怀疑海洛英。经调查后，该名44岁姓陈本地男子涉嫌「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查。案件交由屯门警区反三合会行动组第二队跟进。行动中检获的毒品总市值约八十万零五千元。
警方重申，「贩运危险药物」属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可被判处罚款五百万元及终身监禁。市民切勿以身试法。
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