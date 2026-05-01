海关「贸易单一窗口」第三阶段首批服务推出 取代道路货物资料系统

海关「贸易单一窗口」（「单一窗口」）第三阶段首批服务已顺利推出，取代「道路货物资料系统」（ROCARS），供业界呈交道路预报货物资料。旧有ROCARS的用户资料已自动转移至「单一窗口」系统，用户只需以原有帐户及密码登入新系统，即可使用「单一窗口」服务，无需重新登记。

为协助业界顺利过渡至「单一窗口」第三阶段服务，香港海关已加强对业界的支援，包括于陆路边境管制站增派人手为跨境货车司机提供现场协助，并加强查询热线服务。

有关帐户转移步骤，请参考以下影片：

网站版: https://www.youtube.com/watch?v=6BaXQlF8W5I

电话互动语音系统版: https://www.youtube.com/watch?v=n4qsBf_ekiA

想知道更多详情，欢迎透过以下途径联络海关：

网站：www.tradesinglewindow.hk

热线：(852) 2117 3348

电邮：[email protected]