海关「贸易单一窗口」第三阶段首批服务推出 取代道路货物资料系统
更新时间：11:12 2026-05-01 HKT
发布时间：11:12 2026-05-01 HKT
发布时间：11:12 2026-05-01 HKT
海关「贸易单一窗口」（「单一窗口」）第三阶段首批服务已顺利推出，取代「道路货物资料系统」（ROCARS），供业界呈交道路预报货物资料。旧有ROCARS的用户资料已自动转移至「单一窗口」系统，用户只需以原有帐户及密码登入新系统，即可使用「单一窗口」服务，无需重新登记。
为协助业界顺利过渡至「单一窗口」第三阶段服务，香港海关已加强对业界的支援，包括于陆路边境管制站增派人手为跨境货车司机提供现场协助，并加强查询热线服务。
有关帐户转移步骤，请参考以下影片：
网站版: https://www.youtube.com/watch?v=6BaXQlF8W5I
电话互动语音系统版: https://www.youtube.com/watch?v=n4qsBf_ekiA
想知道更多详情，欢迎透过以下途径联络海关：
热线：(852) 2117 3348
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