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宏福苑执拾︱望拾回有纪念价值物品 遗憾85岁母亲未能上楼 居民叹无奈

突发
更新时间：09:20 2026-05-01 HKT
发布时间：09:20 2026-05-01 HKT

大埔宏福苑大火的灾民，近日陆续获安排上楼执拾；今（5月1日）是宏泰阁、宏建阁居民最后一日上楼。有居民带着红白蓝大胶袋上楼执拾，其中住宏泰阁陈小姐孭了大背囊到来。她说要争取时间执拾，希望拾回有纪念价值及贵重的物品。

她坦言85岁的母亲欲上楼亦无能为力。「叫佢行14层楼有困难，有边个唔想上楼，讲真一句，冇能力上，如果开返䢂，上几转都冇问题，但依家要行楼梯，就冇办法！现在只能叹无奈！」

 

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