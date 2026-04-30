五一黄金周｜警方多部门新界南部署 海陆空打击假期间爆窃

因应即将到来的五一黄金周假期，市民外出及外游活动增加，入屋爆窃风险相对提升，警方新界南总区于五一黄金周期间，展开代号为「虎将」的跨部门联合反爆窃行动，加强打击及预防区内爆窃罪案，保障市民安全。有关行动属新界南总区的大型联合部署行动，参与单位包括新界南总区机动部队、冲锋队、无人机队、警犬队、总区防止罪案办公室、各警区警民关系组、军装巡逻小队及特遣队，并联同水警总区，在政府飞行服务队协助下提供海上及空中支援，实施海陆空三方同步行动。

行动期间，人员会针对较高风险地点，包括依山而建的屋苑、低密度住宅、村屋地带、工厂大厦，以及临近海岸及较为偏僻的地方高调巡逻及搜查，并按策略于不同时段及地点设置路障，截查可疑车辆及人士。警方亦会联同政府飞行服务队在高风险地点加强巡视，透过高空视角提升整体行动能力，强化执法效能。

为配合警队推动智慧警政策略方针，警方将于「虎将」行动中配合小型无人机，执行反罪恶高空巡逻，以提升整体防罪灭罪能力及行动效能。计划透过应用无人机技术，实践「飞出智慧警政」理念，从而更灵活调配前线警力，提升巡逻效率及应变能力，并进一步促进建设智能、安全的社区环境。

除执法行动外，预防工作同样重要。总区防止罪案办公室及各警区警民关系组，亦在区内屋苑及人流较多地点展开防罪宣传及教育，提醒市民加强住宅保安措施，提高防罪意识。

警方呼吁市民于外出前应确保门窗锁妥及防盗系统运作正常，避免在单位内存放大量现金或贵重物品。如市民留意到住所及附近山坡、水路等位置有可疑活动或可疑人士出没，应立即致电999报警求助。

警方会继续与社区保持紧密联系，加强警民合作，透过情报主导部署，配合不定时高姿态巡逻及跨部门联合行动，携手打击罪案，保障市民生命财产安全。