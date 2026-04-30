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荃湾区两「三无」大厦㓥房户遭爆窃 43岁无业汉被捕

突发
更新时间：15:37 2026-04-30 HKT
发布时间：15:37 2026-04-30 HKT

警方于今年4月先后接获两名荃湾区居民报案，指他们的住所大门被人用硬物撬开，单位内有被搜掠的痕迹，并损失财物。荃湾警区人员经深入调查及情报分析后，于昨日（29日）以涉嫌「爆窃」罪拘捕一名43岁本地男子。

荃湾警区重案组第一队高级督察谢宛儒（左）及情报组高级督察张颖然。杨伟亨摄
荃湾警区重案组第一队高级督察谢宛儒（左）及情报组高级督察张颖然。杨伟亨摄

涉案的失物包括现金、手表、手袋及珠宝等，总值约1.7万元。调查显示，两宗案件同涉及两幢「无保安」和「无闭路电视」旧式唐楼内的㓥房单位，贼人会通过未有上锁的大闸进入大厦，并利用螺丝批或铁笔等硬物，撬开目标单位的大门进行爆窃。

荃湾警区人员透过翻查附近大量的闭路电视片段，包括锐眼计划下的闭路电视片段，以及经情报分析，锁定涉案贼人的身份；并于昨日采取行动，以涉嫌「爆窃」罪拘捕一名43岁男子。被捕男子报称无业，他被扣留调查，警方正调查他有否涉及更多案件，案件交由荃湾警区重案组第一队跟进。

警方讲述案件。
警方讲述案件。

 

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