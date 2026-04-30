宏福苑执拾︱供断单位再花70万元装修 宏泰阁住户见尽化乌有 女儿崩溃「爆喊」

大埔宏福苑宏泰阁和宏建阁居民，今日（30日）继续上楼执拾。宏泰阁9楼住户朱女士上楼寻获家中夹万，内有先父遗下的接近10万元现金，但全部付之一炬。他们一家三口于2024年才将单位「供断」，翌年3月更斥资近70万元重新装修，讵料装修后入住仅数月，全屋化为乌有。朱女士形容夫妇两人见家园尽毁，勉强控制心情，惟女儿却一度情绪崩溃，失声「爆喊」。

朱女士从事补习老师，其丈夫是退休公务员，之前任职邮差，原本与女儿一家三口拥有「安乐窝」，未料一场大火却令他们痛失家园。朱女士今日返回单位，其间发现有邻居的单位完好未受大火波及，但其单位则烧毁严重，大感心痛。她在单位内仅检回部分旧相片，而先父遗下给她的约10万元现金，存放在夹万内亦全部「烧通晒」；幸而首饰金器等放于银行保险箱，得以保存。

对于日后打算，朱女士直言一家三口「完全唔知有咩打算」，反问：「可以有咩打算？」她希望稍后因应其他居民的意愿和诉求，一同争取日后的居住安排。