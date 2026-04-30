长沙湾猫店长「芝麻」上周五被偷 猫主：已经寻回

长沙湾永隆街一间店舖猫店长「芝麻」，上周五（24日）晚被一对男女偷去，事隔六日，猫主黄小姐对《星岛头条》表示，「芝麻」已经寻回，并指抱走「芝麻」的人在网上发现有关消息，主动致电联系猫主归还。

事发于上周五晚上9时42分，根据猫主上载的片段，该对男女年约30岁，女子长头发，男子留须及载鸭舌帽，他俩将「芝麻」放进胶袋内，「芝麻」一度挣扎跳落地，女子见状笑逐颜开。

猫主黄小姐于本周一（27日）日在网上发文，表示饲养「芝麻」约四年，非常有感情，要求街坊认识偷猫男女与她联络，并指已报警，希望两人尽快归还。

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