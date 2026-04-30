葵涌安荫邨泊车问题爆争执 的士七人车4人互殴被捕
更新时间：13:16 2026-04-30 HKT
发布时间：13:16 2026-04-30 HKT
发布时间：13:16 2026-04-30 HKT
葵涌发生打斗案。今日（30日）早上10时08分，一名的士司机报案，指他在安荫邨泽欣楼对开的士站被人殴打。警员赶至现场，经调查后相信姓黄的士男司机与七人车的3名南亚裔男子，因泊车问题争执并大打出手，于是以涉嫌「公众地方打斗」罪拘捕4人。
被捕4人分别报称身体多处擦伤、脚部疼痛及胸口不适，全部清醒被送往玛嘉烈医院接受治疗。现场所见，一辆白色私家车和一辆的士停在泽荫楼对开的士站，的士「斜插」在私家车前方，白色私家车司机位的车门凹陷。案件由葵涌警区刑事调查队第1队跟进。
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