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宏福苑执拾︱曾因单位堆满外来物感「不被尊重」 宏昌阁住户：获政府承诺清理可再上楼

突发
更新时间：11:10 2026-04-30 HKT
发布时间：11:10 2026-04-30 HKT

大埔宏福苑居民继续上楼执拾个人物品，前日（28日）返回宏昌阁单位时惊见「外来物」堆积如山、一度感到「不被尊重」的崔先生，今早（30日）再到宏建阁的父母居所，协助双亲执拾。他回应自己单位的处理进度时称，无意揣测屋内堆积杂物的原因，只「希望件事能够得到合意同体面嘅处理」，又指政府已承诺派员协助清理，并会安排他再次上楼。

相关新闻：宏福苑执拾︱住户上楼惊见单位沦「垃圾站」摆满他人杂物 怒斥「不被尊重」 政府致歉

崔先生今日上楼协助居于宏建阁的父母执拾。对于前日自己上楼时发现宏昌阁30楼单位堆积外来杂物，包括邻居的物件，他直言从未怪责邻居，又解释当刻自己的心情是因为「爬咗上30层楼，上到屋企见到嘅情况，竟然唔系自己预料咁，亦都因为咁揾唔到好多自己想揾嘅东西」，所以感到不快、不被尊重，甚至有些气馁。

他表示政府当晚已透过社工联络他商讨后续处理安排，答应派工人协助清理单位，并会安排他再次上楼。至于「上楼时间、日期、可以执几耐」则暂时未知。
 

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