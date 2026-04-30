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珍惜生命｜观塘翠屏北邨男子梯间吊颈　昏迷送院抢救

突发
更新时间：05:46 2026-04-30 HKT
发布时间：05:46 2026-04-30 HKT

观塘发生企图自杀案。今日（30日）凌晨3时54分，警方接获报案，指一名男子在翠屏北邨翠梓楼梯间怀疑吊颈。救援人员接报到场，姓伍（67岁）男事主陷入昏迷，由救护车送往伊利沙伯医院抢救。

警方经初步调查，相信事主在大厦2楼梯间以一条尼龙绳上吊，期间尼龙绳突然断裂，男子跌倒在地下。警方于现场没有检获遗书，正调查事件原因。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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