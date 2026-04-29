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红磡28岁情困男疑仰药获母亲发现 昏迷送院抢救

突发
更新时间：23:18 2026-04-29 HKT
发布时间：23:18 2026-04-29 HKT

红磡民裕街47至53号一单位，周三（4月29日）晚上近8时，一名28岁本地男住户被发现晕倒，其母亲大惊报案。救护员接报赶至时，发现男子倒卧床上昏迷，旁边有怀疑药物包装，随即将他送往伊利沙伯医院抢救。

警方于现场没有检获遗书，案件仍在调查。据了解，男子近期受感情问题困扰。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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