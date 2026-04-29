红磡28岁情困男疑仰药获母亲发现 昏迷送院抢救

红磡民裕街47至53号一单位，周三（4月29日）晚上近8时，一名28岁本地男住户被发现晕倒，其母亲大惊报案。救护员接报赶至时，发现男子倒卧床上昏迷，旁边有怀疑药物包装，随即将他送往伊利沙伯医院抢救。

警方于现场没有检获遗书，案件仍在调查。据了解，男子近期受感情问题困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

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