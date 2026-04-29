宏福苑执拾｜第10日111户上楼 疑遗失财物1宗寻回4宗无搜掠痕迹

今日（4月29日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第十日，开放的是宏泰阁低层的5个楼层及宏建阁低层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。​透过「一户一社工」登记及实际出现的今日上楼户数是111户395人。

相关部门合组的综合询问处，今日收到5宗居民求警协助个案和1宗市民身体不适的求助个案。该5宗求警协助，涉及居民怀疑有财物遗失，有关财物包括手表、饰物、现金和金饰等。警方即时派员协助搜查，就其中1宗个案成功协助住户寻回相关失物；余下4宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料。

卓永兴与麦美娟到场视察

政务司副司长卓永兴和民政及青年事务局局长麦美娟今日到大埔广福社区会堂视察，了解登记中心运作多日后的情况，又与地区服务及关爱队伍义工交流。一行人亦到首日开放的宏泰阁，勉励驻守地下大堂的警员紧守岗位，全力协助上楼居民。

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就今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是2小时6分钟，最短的是4分钟，最长的是3小时35分钟，约89%的居民逗留时间少于三小时，约42%的居民逗留时间少于两小时，约12%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有73户152人上落大厦不止一次，其中：28户79人多走一次；20户32人多走两次；9户17人多走三次；7户15人多走四次；6户6人多走五次；1户1人多走六次；以及2户2人多走七次。

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政府强调全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，由公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。