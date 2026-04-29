周一鸣率团访新加坡 加强公共安全领域科技合作

警务处处长周一鸣于4月27日至29日率领警队代表团到访新加坡，出席MTX（Milipol TechX Summit）2026峰会，并与新加坡内政科技局签署谅解备忘录，加强公共安全领域上的科技合作。

代表团在4月28日出席MTX 2026峰会，与国际公共安全社群交流，了解如何运用创新和新兴科技提升公共安全。该峰会是东南亚最大型的公共安全会议，每两年举行一次，是促进合作和透过科学与科技提升公共安全能力的国际性平台。代表团出席有关人工智能、网络安全等不同议题的主题演讲和小组讨论，并参观展示最新公共安全创新科技的主要展览，展现警队在推动科技应用及国际合作方面的持续努力。

警务处处长周一鸣（左）率团到访新加坡，4月28日与新加坡内政科技局局长曾灿签署谅解备忘录，加强公共安全领域上的科技合作。

警务处处长周一鸣（左）出席新加坡MTX（Milipol TechX Summit）2026峰会，其间与新加坡警察总监侯光辉会面，就双方关注的议题交换意见。

峰会期间，代表团与新加坡警察总监侯光辉和马来西亚皇家警察全国警察总长Dato' Sri Haji Mohd Khalid Ismail会面，就三方关注的议题交换意见；亦与其他公共安全领域上的国际专家和科技专才交流。

同日，周一鸣与新加坡内政科技局局长曾灿会面，会后双方签署谅解备忘录，加强在利用创新科技推动公共安全的合作。备忘录为双方共同关注领域上合作提供基本纲领，内容涵盖能力建设、知识交流、反诈骗措施、培训系统，以及探索新兴科技以支持警务工作。

此外，代表团在4月27日到访国际刑警组织全球创新中心，参观其数码鉴证实验室，深入了解人工智能在打击跨国网络犯罪方面的应用。周一鸣今日（4月29日）结束行程返港。

周一鸣（左四）与代表团参观有关最新公共安全创新科技的展览。

周一鸣（左二）与代表团到访国际刑警组织全球创新中心的数码鉴证实验室。