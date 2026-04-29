海关破2宗毒品案 检大麻花K仔市值1100万拘2男包括搏击教练

海关两日内连破两宗贩毒案，检获50公斤大麻花及3.5公斤氯胺酮，市值共1100万元，行动中拘捕两名男子，包括一名报称搏击教练及仓务员。

海关毒品调查科破两宗贩毒案。

案件中的骰子套装藏K仔。

海关表示，前日（27日）机场科人员在香港国际机场空运货站，根据风险评估及管理原则，拣选及查验一个由新加坡抵港报称载有汽车座椅的空运货物，该货物涉及五张汽车座椅，经检查后，人员在其中三张座椅，在X光机影像下发现有可疑，影像呈现大量粒状物品，经深入调查后，人员分别在每张座椅内发现内藏16至18公斤疑为大麻花，案件中检获共约50公斤大麻花，市值约970万港元。

案件随即交由毒品调查科接手，昨（28日）在屯门采监控行动，其间一名非本地男子上前收取怀疑藏有大麻花的货物，随即被海关以涉嫌贩运危险药物拘捕。被捕男子30岁，报称搏击教练，欵收取数千元报酬犯案，已被控一项贩运危险药物罪名，明日（30日）在屯门裁判法院提堂。

海关考虑到今次检获毒品数量，不排除贩毒集团收取大量大麻花作本地分销用途，行动已成功堵截毒品流入市场，切断供应链。

另一宗案件，人员昨下午在大窝口截查一件由荷兰寄到香港，报称骰子套装的快递包裹，送往大窝口一住宅单位，人员利用Ｘ光机发现包裹的玩具骰子藏有3.5公斤K仔，市值140万元，拘捕一名29岁报称为仓务员的本地男子，他被落案控以一项贩运危险药物罪，明日在西九龙裁判法院提堂。