葵涌超速驾驶 74岁妇假冒司机顶包 涉妨碍司法公正被捕

警方接获报案，指一名女子涉嫌为亲人的超速驾驶行为代为顶罪。中央交通摄影机违例调查组经深入调查后，今日（29日）拘捕一名74岁姓黄本地女子，涉嫌妨碍司法公正。



案情透露，2025年年1月6日，一辆私家车在葵涌道被侦速摄影机侦测到超速行驶，案件交由中央交通摄影机违例调查组跟进。人员向涉案私家车车主发出「要求提交司机身份详情通知书」，该名车主其后向警方称一名姓黄女子为涉案司机，而该名姓黄女子亦向警方承认是当时违例司机。



调查显示，被捕女子涉嫌假冒涉案司机顶替车主承担法律责任。人员以涉嫌「妨碍司法公正」拘捕该名女子，她现正被扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第六队跟进。



警方提醒车主及司机，「妨碍司法公正」为严重罪行。根据《刑事诉讼程序条例》，违法者可被处以七年监禁及罚款。另根据《道路交通条例》，车主及司机有责任向警方提交于交通罪行发生时涉案车辆司机的资料，否则有机会被判处监禁六个月及罚款一万元。