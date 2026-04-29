七旬母代女顶包超速案 儿媳大义灭亲举报 警查出入境纪录拆穿谎言

葵涌道一部私家车去年1月超速驾驶，当警方向44岁女车主询问司机身分时，车主74岁母亲怀疑代为「顶包」认罪。惟天网恢恢，两人亲属发现谎言并向警方举报。警方深入调查后发现，涉事母亲在案发当日根本不在香港，谎言不攻自破。警方今日（29日）以涉嫌「妨碍司法公正」拘捕该名七旬老妇，案件仍在调查。

据了解，2025年1月6日，一部私家车在葵涌道被侦速摄影机侦测到超速行驶，案件交由中央交通摄影机违例调查组跟进。警方向涉案私家车车主发出「要求提交司机身份详情通知书」，44岁姓姚女车主其后向警方称，涉案司机是她的74岁姓黄母亲，而黄妇亦向警方承认是当时违例司机。

目前案件正由沙田警区刑事调查队第六队跟进。资料图片

消息指，事件被黄妇的儿媳发现后，儿媳决定向警方举报。警方深入调查后，发现黄妇于事发当日根本不在香港，怀疑黄妇假冒涉案司机，顶替车主女儿承担法律责任。因此至今日，警方将黄妇拘捕，涉嫌「妨碍司法公正」。黄妇正被扣查，案件由沙田警区刑事调查队第六队跟进。

警方提醒车主及司机，「妨碍司法公正」为严重罪行。根据《刑事诉讼程序条例》，违法者可被处以七年监禁及罚款。另根据《道路交通条例》，车主及司机有责任向警方提交于交通罪行发生时涉案车辆司机的资料，否则有机会被判处监禁六个月及罚款一万元。