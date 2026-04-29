珍惜生命｜香港仔华富邨女子疑情绪及工作困扰 堕楼死亡
更新时间：14:02 2026-04-29 HKT
发布时间：14:02 2026-04-29 HKT
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香港仔华富邨有人堕楼死亡。今日（29日）早上8时37分，华乐楼一名女子从高处堕下，倒卧在平台不省人事。救援人员到场，惜32岁姓杨女事主已当场死亡。
警方没有检获遗书， 经调查后相信女事主从电梯大堂堕楼。据悉，死者的女儿约半年前出生，她生前受情绪病及工作问题困扰，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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