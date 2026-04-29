宏福苑执拾︱住户搬走电视机冷气机 「系自己嘅嘢都想攞走」

大埔宏福苑上楼安排进入第三轮，今日（29日）是宏泰阁及宏建阁的居民上楼执拾。今早下著黄雨，居民搬走物品显得颇为狼狈。招先生协助住7楼的舅仔执拾，其后搬走冷气机，「尽执啦，唔够时间执，只搬咗六成。」他说单位的衣柜、柜桶被人摷过，「不过，里面冇乜贵重嘢，唔报警啦，麻烦！」他说如果获准再上楼，还想再回家，搬走家用及日用的物品离开。

而招的舅仔黎先生，就抬走一部电视机。他坦言「未攞晒，好多嘢都未攞走，洗衣机、雪柜，全部大件嘢攞唔走。」他抬住电视机行7层落楼坦言辛苦，「唔可以讲价唔价值，总之系我嘅嘢都想攞走。讲真，（执拾）时间当然唔够！ 」

其中住宏建阁4楼的杨先生，推著从家中带走的单车离开。他指基本上要执走的物品都执好了，希望不用再上楼。

住宏建阁的张女士协助胞弟及弟妇执拾番重要文件如结婚证书、屋契等，宏建阁的单位是已离世母亲的住所，今次上楼返家是要寻回母亲的相片。