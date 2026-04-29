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宏福苑执拾｜第三轮居民返单位 宏泰阁涉死亡户派心理学家支援 政府5.4后尽快公布再上楼安排

突发
更新时间：11:20 2026-04-29 HKT
发布时间：09:33 2026-04-29 HKT

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民分批返回单位执拾，今日（29日）是第三轮安排的第一日，开放予居民上楼的是宏泰阁5个楼层及宏建阁10个楼层。政务司副司长卓永兴和民政及青年事务局局长麦美娟，早上视察情况。

卓永兴表示，今日是政府安排七幢楼宇居民上楼执拾的第10日，由即日起至5月1日宏泰阁和宏建阁居民分批上楼。他指出，由于宏泰阁与宏昌阁同样是焚毁情况严重，故上楼安排相若，居民需要特别支援。居民会由警员陪同上落楼，凡涉及死亡个案的单位，每户会获安排由社会福利署一名社工及一名临床心理学家陪同上楼，如个别住户有需要，社署会增派社工及临床心理学家增援。

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卓永兴续指出，过去9日，完成上楼执拾的宏新阁、宏昌阁、宏仁阁和宏道阁4幢大厦的居民有951户，共3,464人。其中401户、共894人上落大厦不只一次，其间秩序良好，运作大致畅顺。综合询问处共收到75宗求警协助个案，15宗上楼期间身体不适个案，以及7宗需寻求心理辅导的个案。

对于过往接触居民期间，有不少住户表达希望再次上楼的意愿，卓永兴表示，今次七幢大厦的居民上楼安排为期至5月4日，而未受大火波及的宏志阁，居民将于5月13至17日分批上楼。政府会于5月4日之后，尽快公布居民再次上楼的安排及时间表。

此外，昨日有宏昌阁居民返回单位后，发现单位沦为「垃圾屋」，堆积大批不属于自己的「外来物」，卓永兴回应称，当局共收到数个同类个案，会协助清理并联络相关住户再次上楼，不希望有关住户因杂物堆积而减少了执拾的时间。

今日早上，居于宏建阁40多年的低层户林先生一行4人上楼执拾。他指单位损毁并不严重，「想快啲攞返啲嘢」、「想快啲完啦件事」。

宏福苑居民自本月20日起分批上楼执拾，政府每日出动过千名来自不同部门的人员，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员支援居民。在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援上楼安排。 

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