宏福苑执拾｜第三轮上楼 宏泰阁涉死亡单位派心理学家支援 政府5.4后尽快公布再上楼安排

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民分批返回单位执拾，今日（29日）是第三轮安排的第一日，开放予居民上楼的是宏泰阁5个楼层及宏建阁10个楼层。政务司副司长卓永兴和民政及青年事务局局长麦美娟，早上视察情况。

卓永兴表示，今日是政府安排七幢楼宇居民上楼执拾的第10日，由即日起至5月1日宏泰阁和宏建阁居民分批上楼。他指出，由于宏泰阁与宏昌阁同样是焚毁情况严重，故上楼安排相若，居民需要特别支援。居民会由警员陪同上落楼，凡涉及死亡个案的单位，每户会获安排由社会福利署一名社工及一名临床心理学家陪同上楼，如个别住户有需要，社署会增派社工及临床心理学家增援。

相关新闻：宏福苑执拾｜第9日130户上楼 警方再吁市民切勿放飞无人机

卓永兴续指出，过去9日，完成上楼执拾的宏新阁、宏昌阁、宏仁阁和宏道阁4幢大厦的居民有951户，共3,464人。其中401户、共894人上落大厦一次，其间秩序良好，运作大致畅顺。综合询问处共收到75宗求警协助个案，15宗上楼期间身体不适个案，以及7宗需寻求心理辅导的个案。

居于宏建阁40多年的低层户林先生，今早一行4人上楼执拾。他指单位损毁并不严重，「想快啲攞返啲嘢」、「想快啲完啦件事」。

宏福苑居民自本月20日起分批上楼执拾，政府每日出动过千名来自不同部门的人员，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员支援居民。在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援上楼安排。