宏福苑执拾｜第三轮上楼 宏建阁低层户：想快啲攞返啲嘢 卓永兴麦美娟视察安排

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民分批返回单位执拾，今日（29日）是第三轮安排的第一日，开放予居民上楼的是宏泰阁5个楼层及宏建阁10个楼层。政务司副司长卓永兴和民政及青年事务局局长麦美娟，在早上视察情况后会见传媒。

居于宏建阁40多年的低层户林先生，今早一行4人上楼执拾。他指单位损毁并不严重，「想快啲攞返啲嘢」、「想快啲完啦件事」。

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宏福苑居民自本月20日起分批上楼执拾，今日踏入第10日。政府每日出动过千名来自不同部门的人员，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员支援居民。在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援上楼安排。