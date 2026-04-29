Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑执拾｜第三轮上楼 宏建阁低层户：想快啲攞返啲嘢 卓永兴麦美娟视察安排

突发
更新时间：09:33 2026-04-29 HKT
发布时间：09:33 2026-04-29 HKT

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民分批返回单位执拾，今日（29日）是第三轮安排的第一日，开放予居民上楼的是宏泰阁5个楼层及宏建阁10个楼层。政务司副司长卓永兴和民政及青年事务局局长麦美娟，在早上视察情况后会见传媒。

居于宏建阁40多年的低层户林先生，今早一行4人上楼执拾。他指单位损毁并不严重，「想快啲攞返啲嘢」、「想快啲完啦件事」。

相关新闻：宏福苑执拾｜第9日130户上楼 警方再吁市民切勿放飞无人机

宏福苑居民自本月20日起分批上楼执拾，今日踏入第10日。政府每日出动过千名来自不同部门的人员，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员支援居民。在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援上楼安排。 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
1小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
17小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
51分钟前
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
3小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
12小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
17小时前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
17小时前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
17小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT