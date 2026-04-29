油尖警区联同相关部门人员周二（28日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的打击非法劳工及扫黄行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕28人。

行动中，人员拘捕三名内地男子、一名非华裔男子、一名本地女子、22名内地女子及一名外籍女子，年龄介乎25至58岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」、「为不道德目的而唆使他人」、「非法劳工」及「诈骗」。

所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后将交由相关部门跟进。

跨部门油尖打击黑工及扫黄 拘捕28人。警方图片

警方表示，根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年。雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款五十万元及监禁十年。而任何人违反对他有效的逗留条件，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁两年。