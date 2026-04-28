入境处接举报即日巡新蒲岗商厦 拘7装修黑工及1内地监工

入境处今日（28日）收到市民举报后，即日巡查新蒲岗一商厦装修单位，拘捕7名装修黑工，包括5名内地旅客及2名印度籍逾期逗留人士，以及一名负责监工的内地男雇主。据了解，被捕黑工每日领取300至400港元薄酬。入境处强调将持续执法保障本地就业市场，呼吁市民透过「185 185」专线举报非法劳工。

入境处特遣队入境事务主任洪梓龙表示，处方一直密切关注非法劳工活动趋势，并会适时有力针对性执法，打击不同行业非法劳工，保障本地劳工市场。其中，入境处「举报非法劳工专线185 185」今日收到举报，指新蒲岗某商业大厦一间装修中单位，怀疑非法劳工从事装修。入境处特遣队接报随即部署到场执法，成功拘捕7名非法劳工及1名涉案雇主。

被捕7名黑工（19至42岁）当中，4男1女为内地旅客，另外2男为印度籍逾期逗留旅客，7人全部在装修中单位被截获，分别负责倒泥头、室内装修及电器安装等，每日收取日薪港币300至400元不等。至于怀疑雇主为一名39岁内地男子，在现场负责监工。

入境处强调正严肃追查案件，不排除更多人被捕。入境处呼吁雇主必须确保雇员合法受雇，市民亦可使用举报「举报非法劳工专线185 185」 、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址www.immd.gov.hk利用「网上举报违反入境条例罪行」表格，向入境处举报雇用非法劳工活动。