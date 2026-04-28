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石排湾邨老妇挨绿Van撞倒 浴血昏迷送院抢救 六旬男司机涉「危驾」及「毒驾」被捕

突发
更新时间：20:14 2026-04-28 HKT
发布时间：20:14 2026-04-28 HKT

香港仔渔光道石排湾邨巴士总站一过路处，今日（4月28日）晚上近7时，一部绿色小巴意外撞倒一名74岁妇人，妇人头部等多处重创浴血昏迷，救护员接报赶至急救后，将她送往玛丽医院抢救。警方调查后，以涉「危险驾驶」及「毒后驾驶」拘捕68岁姓梁男司机。

现场图片所见，事后现场血迹斑斑，有热心市民协助救人。其后救护员到场接手，大批街坊围观。伤者送院后，有警员在场搜证。目前意外原因仍在调查。

警方表示，28日晚上6时56分，一辆小巴沿渔光道北行，当驶至石排湾邨巴士总站对开时，怀疑撞倒正在过路的女子。人员接报到场，姓吴（74岁）女子昏迷被送往玛丽医院治理。

经初步调查，姓梁（68岁）小巴男司机未能通过快速口腔液测试，涉嫌危险驾驶及毒后驾驶被捕，现正被扣留调查。

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