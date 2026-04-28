青衣印佣虐儿被捕 涉将两少主关狗笼 只顾玩手机遭闭路电视揭发

青衣一名母亲今日（4月28日）报警揭发一宗骇人虐儿案。消息指，其聘用的32岁印尼裔女佣，曾趁家长离家之际，将年仅2岁及3岁的小兄弟关入狗笼后，只顾在旁玩手机，犯案至少两次。母亲查看闭路电视揭发事件，经考虑后报警求助，警方调查后以涉嫌虐儿将该名印佣拘捕。

事发于青衣长环街11号一单位，今日下午1时许一名母亲报案，指怀疑其2及3岁儿子曾被家中32岁印尼裔女佣不恰当对待。据了解，涉案印佣曾将小兄弟放入一个狗笼。警员接报到场，经初步调查，该名印佣涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕，她现正被扣留调查。至于两名小兄弟没有表面伤痕，早前曾于医院接受治理后已经出院。

案件目前由葵青警区刑事调查队第二队跟进。资料图片

据了解，该名母亲26岁，为单亲家长，有3名儿子（2至4岁），并养有一只宠物狗。她于2023年7月起，透过雇佣公司聘请涉案印佣，以协助她照顾孩子及处理家务。消息指，涉案印佣曾两度将儿童放入狗笼。第一次事件发生在2月13日，当时母亲带长男外出，留次男幼男在家给印佣照顾。外出期间，母亲从手机查看闭路电视，赫然见两名爱子被关在家中狗笼，而涉案印佣则只顾在旁玩手机。由于担心印佣会伤害爱子，所以没有报案。、

一个多星期后（2月21日），母亲带长男次男外出时，透过手机查看闭路电视，再目睹幼男被放入狗笼，而印佣同样仅在旁玩手机。其后，报案人告知雇佣公司，并征询意见后，决定报案求助。警方其后拘捕印佣，案件目前由葵青警区刑事调查队第二队跟进。