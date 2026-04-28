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油塘露天停车场财困男车内烧炭轻生 朋友发现惜太迟

突发
更新时间：18:57 2026-04-28 HKT
发布时间：18:57 2026-04-28 HKT

油塘道近茶果岭道交界一个露天停车场，今日（4月28日）下午4时许，一名46岁姓麦男子被友人发现昏迷于场内一部两地牌七人车，怀疑烧炭轻生。警方接报赶至，当场证实男子已经死亡。

警方其后将死者遗体移出车辆，用绿色帐篷覆盖，以待舁走验尸确定死因；另外警员亦于七人车内搜证，检获烧过的炭，其间没有检获遗书。目前案件仍在调查，据了解事主近日曾因金钱问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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