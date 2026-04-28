21岁仔到旺角酒店与15岁女网友非法性交 遭警方拘控

警方4月10日接获一名本地女子报案，指怀疑其15岁女儿在旺角一酒店内，被一名男子性侵。旺角警区刑事调查队第五队接手深入调查后，今日（4月28日）在黄大仙区一住所，拘捕涉案21岁姓林本地男子，涉嫌「与年龄在16岁以下的女童非法性交」。据了解，两名男女于网上相识。

被捕人将会被控一项「与年龄在16岁以下的女童非法性交」罪，案件将于明日（4月29日）上午在西九龙裁判法院提堂。

由于案件怀疑涉及「性诱识」行为，警方故呼吁年青人于网上社交媒体结交时必须要提高警惕，而家长及朋辈亦需多加留意子女或身边朋友的网上行为以防被伤害。