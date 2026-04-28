德福广场迪卡侬8件运动衫被烧毁 警搜彩盈邨迅速拘纵火犯 职员扑救时受伤

九龙湾德福广场运动用品店「迪卡侬（DECATHLON）」今日（28日）下午发生纵火案。一名男子涉嫌在店内用打火机焚烧货架8件运动衫后逃去，导致一名男职员在救火期间受伤送院。警方随即追查，迅速锁定疑犯行踪，其后于彩盈邨拘捕涉案41岁男子，目前正调查其犯案动机。

事发的迪卡侬位于德福广场二期3楼，今日下午3时许，一名男子怀疑打火机焚烧店内货架8件、共约值1000元的运动衫，得手后随即往港铁站方向逃去，一名22岁姓黎男职员见状尝试救火，其间受伤。

火警其后被救熄，警方消防经调查后，将案件列作纵火跟进。至于男职员则额头及手臂受伤，救护员用塑胶膜包裹其臂后，将他送联合医院治理。警方其后追查涉案疑犯下落，他约1.7米高，肥身材，案发时戴鸭舌帽，穿卡其色上衣及蓝色裤。

经翻查「锐眼」计划在内的大量闭路电视后，警方迅速追踪到疑犯于附近彩盈邨出没，随即派员搜索，最终至下午5时许，在盈顺楼一单位将涉案41岁姓黄男子拘捕。目前案发原因仍在调查，由秀茂坪警区刑事调查队第六队跟进。据了解，男子有精神病纪录。