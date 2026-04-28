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专业化验师误信FB投资诈骗广告　痛失逾170万元

突发
更新时间：18:31 2026-04-28 HKT
发布时间：18:31 2026-04-28 HKT

一名化验师误堕投资骗局，近日痛失170万元，警方呼吁即使是专业人士也要慎防受骗。警方今日（4月28日）社交平台「守网者」表示，该名化验师近日在Facebook见到假冒股票投资广告，点击连结转至 WhatsApp，与自称「投资专家」的骗徒联络。大概一个多月后，骗徒声称掌握内幕消息，诱骗受害人下载安装虚假投资App并开设帐户。

警方呼吁即使是专业人士也要慎防受骗。守网者FB
警方呼吁即使是专业人士也要慎防受骗。守网者FB

受害人首两个月先后转账逾6万元至多个个人户口，第三个月见「股价」急升近倍，信心大增，再转账逾130万元至十多个户口。其后尝试沽出股票并提现时失败，假客服更以缴交「保证金」为由要求再转账，受害人才惊觉受骗，最终损失逾170万元。

警方呼吁市民，切勿轻信网上「高回报」投资广告，切勿下载来源不明的投资APP，亦可立即下载警方「防骗视伏APP」，协助评估诈骗风险。

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