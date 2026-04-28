宏福苑执拾︱住户上楼惊见单位沦「垃圾站」摆满他人杂物 怒斥「不被尊重」 政府致歉

大埔宏福苑居民分批上楼执拾个人物品，有住户竟有「惊人」发现。今日（28日）距离火灾发生5个月，宏昌阁30楼居民崔先生首次回家，他原本百感交杂，既伤痛很多街坊罹难，亦预期自己单位化为乌有，只想上楼寻回太太遗失的结婚戒指。未料他入屋后却见单位沦为「垃圾站」，全屋摆满「极大量」不属于自己的杂物，包括来自邻居的物品，亦有多支烟蒂、口罩和各式各样的食品和水樽等，明显遗下被人进行休息及饮食的痕迹。他直言「好嬲」，感到「不被尊重」。

崔先生返回单位后发现全屋焚毁严重，要寻回个人财物相当困难，幸最终他寻回少量个人财物，包括太太的结婚戒指。不过，最令他惊讶的是屋内摆满他人的杂物，形容：「𠮶啲好似垃圾堆咁嘅物品，充斥住全个单位，唔知咩嚟」。他指杂物堆中有不少标明是来自邻屋的物品，全屋杂物「堆到一个人咁高」，令他「要爬入去揾自己嘅嘢」，更加在3个时之内「冇办法去摷到自己要摷嘅嘢」。

除了邻居的杂物，崔先生又指自己单位也摆放了多支烟蒂，惟他从不抽烟，而屋内亦有属于他人的「全新口罩、各样食品、水樽」，「明显系进行休息、饮食嘅痕迹」。他愤然感到「不应尊重」，反问：「系咪当我已经死咗，可以咁摆嘢？」，并希望自己单位至少变回「应有模样」。

政府发言人回复查询时表示，就宏福苑一单位居民反映于执拾期间发现屋内有不属于自己的物品，相信部分是在进行救援及搜索期间移走个别单位物品时遗下。政府发言人就事件对有关居民造成的不便致歉，知悉有关业主已通知警方，相关政府部门会提供适切协助。