香港警察学院成立20周年 从学员到教官 初心如磐传承薪火

伫立黄竹坑的香港警察学院（学院），前身为1948年成立的警察训练学校，2006年一月正式升格为警察学院，至今踏入第20个年头。现任学院教官的警司汤淦维与警长陆纬轩，同于20年前在学院接受基础训练，见证其成立与变迁。历练20载，二人重回学院执起教鞭，致力孕育新一代警察生力军。

汤淦维（左）与陆纬轩见证学院的培训工作不断进步。

汤淦维（左一）与参与警队见习督察 训练课程的政府飞行服务队人（中）及见习督察训练班学员分享心得。

现任见习督察训练科主管的警司汤淦维，亲身经历了警队培训每一步的变迁。他透过参与首届「警队学长计划」认识警队工作，被其多元化职务深深吸引，二零零五年先投考警员，及后再投考成为督察。早年长期从事刑侦工作的他，对训练工作亦有浓厚兴趣，先后担任侦缉训练中心教官、督察训练班教官，如今成为见习督察训练科主管。汤淦维忆述，在学警及督察训练期间，遇上数位对自己影响深远的教官：「他们教会我不论遇到任何事，都要保持正面心态；只要你有心去做，任何事情都能做到。我希望将这些信念传承下去，就像当日的我得到启发一样。」

汤淦维分享道，见证着学院多年来不断与时并进，优化课程内容，完善教学模式。「我们希望学员在训练中充分认识自己，发挥所长、补充所短，培养逆境自强的信念，学习成为一位刚毅的警察。」他一直坚持亲自带领学员进行登山训练，限时攀登具挑战的山径。「希望他们能在过程中理解到，从警之路充满挑战，督察除了处理工作，有良好体魄之外，更要肩负保护同伴和下属的责任。我希望在他们心中种下一份信念，做事除了要不断反思、突破、求进，亦要情理兼备，才能够成为一位有温度、有热诚、具影响力的领袖。」

警长陆纬轩是学院成立后最早一批的受训警员，年少已是童军的他，对步操训练满载美好回忆。「时任警长的副班主任王家隆（王Sir）看中我的步操基础，任命我为『操长』，协助同窗操练，有点像他的副手。王Sir的言传身教对我影响深远，他教会我怎样做一名警察。当时我决志以后也要像王Sir一样，培育下一代学警。」意想不到的是，陆纬轩晋升警长后，获调任至警察学院当上学警班副班主任，竟有幸与当年的恩师王Sir（现为警署警长）再次拍档，共同负责训练同一班学警。



两人晋升后再次拍档，延续这份师徒情，共同将警队的专业精神传承下去。陆纬轩感言：「我深信这正是一个以生命影响生命的例证。王Sir的谆谆教诲成就了我，今天我再次成为他的副手，一起去成就新一代学警。我定会秉持王Sir当年的教学理念——培养学员有一颗炽热的心，做事从心出发，持端正态度，全心全意服务社会。」

两位教官亲身见证学院的培训工作不断进步，汤淦维指：「20年来见证最多的，就是学院不断应用科技去提升培训效能。例如从前我们接受侦缉训练时，主要靠图片或教官描述去了解不同罪案现场，现在无论侦缉训练或学警和督察的基础训练都加入了虚拟实境元素，用科技带领学员走进不同场景，既能增加学员兴趣，亦有助提升教学效率。」陆纬轩亦指出：「学院的训练日趋系统化，从透过靠教官口耳相传，到现在高度规范化的训练，多项课程更获香港资历架构认可，充分展现警察学院与时并进，追求卓越的决心。」

学院是所有警察的摇篮，肩负传承警队专业精神与优良文化的重任。汤淦维和陆纬轩正是警队传承专业精神的最佳写照，两位教官感言，「无论时代如何变迁，我们始终希望能够培育出专业用心、愿意为社会大众『行多一步』的警务人员，尽心尽力守护香港。」

20载风雨兼程，初心如磐。从学员到教官，汤淦维与陆纬轩以行动谱写警队的传承故事。在学院迈向新里程之际，他们将继续传道授业，春风化雨，为香港警队培育一代又一代的栋梁。