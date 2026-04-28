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宏福苑执拾︱珍藏逾40年 马生搬走18个古筝 完好无缺 「好感恩」

突发
更新时间：13:19 2026-04-28 HKT
发布时间：13:19 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑五级大火惨剧发生逾5个月，7幢灾厦居民分三轮上楼执拾，今日（28日）轮到宏昌阁和宏道阁居民住户回家。其中住宏道楼31楼的马先生，历来收藏40多个古筝，在今场火劫中幸免于难，既没有熏黑，亦能完好无缺，令马先生喜出望外，坦言「好开心 」。他今次上楼，幸有民安队、关爱队的协助，搬走了18个古筝，还有三分之二的古筝未搬走，但他直言已很感恩，「我预算拎好少，又只得三个钟，但好开心民安队好helpful，佢哋能够帮到手」。

他说自己玩了古筝数十年，有很多珍藏，今次重见心头好「好开心」，他激动哽咽说「有好多有纪念价值，几十年，有啲系老师送的。」望著陪伴自己数十年的古筝，因这数月未能返家弹奏，他有说不出的感触。他指搬出的古筝将存放在仓库内。

 

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