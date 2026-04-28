Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网购诈骗卖家案首季99宗 警拘33人 女文员售手袋惨失285万元

突发
更新时间：13:07 2026-04-28 HKT
发布时间：13:07 2026-04-28 HKT

警方数字显示，今年年初至3月底，新界南总区共录得99宗网上购物诈骗卖家的案件，涉及骗款共超过1,300万元。新界南总区反诈骗组于本月13日至24日在全港多区采取行动，以涉嫌「洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」罪拘捕21男12女（介乎20至74岁），他们主要是傀儡户口持有人。

其中一宗最大损失的案件，是一名50岁女文员在网上售卖价值1,000元的手袋，但她被骗徒诱导在假网站输入网上银行登入资料，并经3次大额转帐，共损失约285万元。

过往的网上购物骗案中，较常见是买家受害；即他们向骗徒过数后，却收不到货品。不过，警方发现近期网上购物针对卖家作为受害人的犯罪手法，有上升的趋势；经分析发现涉及两大类常见诈骗手法，包括以假交易网站诱使受害人在银行应用程式内转账，以及透过假网站盗取受害人的网上电子银行登入资料及一次性密码（OTP）。

分析显示，其中以假网站诱使受害人在银行应用程式内转账的诈骗手法，骗徒首先会在网上交易平台留言表示有兴趣购买受害人放售的货物，并会要求透过即时通讯软件（例如WhatsApp）继续沟通，脱离平台监管。之后骗徒会声称需要透过一个「公平交易平台」收取货款，并发送超连结给受害人。当受害人按下有关超连结后，会被转至一个高度模仿相关网上交易平台风格的网页。

在假冒网页内，会载有受害人原本放售货物帖文的照片、金额及交易编号等。网页亦会显示「买家已付款，请确认接受」等字眼，营造交易即将完成的错觉。不过在收款前，网页要求受害人完成一个验证程序。所谓「收款验证」，假冒网页会指示受害人登入网上银行，其间将由骗徒提供的帐户编号新增为「收款人」，并提高转账限额；变相将原本卖方作为收款人，变成把钱「转给对方」，而不是收取款项。

当新增「收款人」之后，骗徒会要求受害人在「输入转账金额」栏位填入骗徒提供的「验证码」，并向受害人讹称「呢个操作不会扣款」，结果受害人「确认转帐」蒙受损失。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
16小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
22小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
13小时前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
4小时前
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
5小时前
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
影视圈
1小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
16小时前
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
饮食
17小时前