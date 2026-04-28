网购诈骗卖家案首季99宗 警拘33人 女文员售手袋惨失285万元

警方数字显示，今年年初至3月底，新界南总区共录得99宗网上购物诈骗卖家的案件，涉及骗款共超过1,300万元。新界南总区反诈骗组于本月13日至24日在全港多区采取行动，以涉嫌「洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」罪拘捕21男12女（介乎20至74岁），他们主要是傀儡户口持有人。

其中一宗最大损失的案件，是一名50岁女文员在网上售卖价值1,000元的手袋，但她被骗徒诱导在假网站输入网上银行登入资料，并经3次大额转帐，共损失约285万元。

过往的网上购物骗案中，较常见是买家受害；即他们向骗徒过数后，却收不到货品。不过，警方发现近期网上购物针对卖家作为受害人的犯罪手法，有上升的趋势；经分析发现涉及两大类常见诈骗手法，包括以假交易网站诱使受害人在银行应用程式内转账，以及透过假网站盗取受害人的网上电子银行登入资料及一次性密码（OTP）。

分析显示，其中以假网站诱使受害人在银行应用程式内转账的诈骗手法，骗徒首先会在网上交易平台留言表示有兴趣购买受害人放售的货物，并会要求透过即时通讯软件（例如WhatsApp）继续沟通，脱离平台监管。之后骗徒会声称需要透过一个「公平交易平台」收取货款，并发送超连结给受害人。当受害人按下有关超连结后，会被转至一个高度模仿相关网上交易平台风格的网页。

在假冒网页内，会载有受害人原本放售货物帖文的照片、金额及交易编号等。网页亦会显示「买家已付款，请确认接受」等字眼，营造交易即将完成的错觉。不过在收款前，网页要求受害人完成一个验证程序。所谓「收款验证」，假冒网页会指示受害人登入网上银行，其间将由骗徒提供的帐户编号新增为「收款人」，并提高转账限额；变相将原本卖方作为收款人，变成把钱「转给对方」，而不是收取款项。

当新增「收款人」之后，骗徒会要求受害人在「输入转账金额」栏位填入骗徒提供的「验证码」，并向受害人讹称「呢个操作不会扣款」，结果受害人「确认转帐」蒙受损失。