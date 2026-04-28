宏福苑执拾︱慈母不幸罹难 女儿哽咽 「会陪爸爸继续人生路 希望你在另一世界开心过活」

大埔宏福苑五级大火惨剧发生5个月，7幢灾厦居民分三轮上楼执拾，今日（28日）轮到最先起火、受灾最严重的宏昌阁高层住户回家。其中父母住29楼的何小姐，其母亲在火劫中不幸逝世，她今日到场仍不敢上楼，坦言「不是体力问题，我好想上去，但我好惊克服唔到心理上嘅阴影。」

今日上楼的重任交给何小姐的胞弟与弟妇，「爸爸呢几个月嘅状态都唔好，好唔舍得妈妈，加上听证会的消息，不只火灾中的受害者，全港市民都心痛。」何小姐说，宏昌阁的肇事单位之前是父母同住，她早在20年前已搬走，大火时仅得妈妈在家，「我知道消息时晏昼四点几嚟到，当时全层楼已黑烟，行到嚟9分钟，已经大火。」火灾后社工只给她一张单位门口相，并获告知单位烧毁严重，结构严重受损，只能两个人上楼，看实际情况而定是否只能一人入到单位。「最想帮父母拎返有纪念性嘅嘢，例如金器、相机镜头等。 」

何小姐买了束鲜花，希望最终能克服心理关口，自己上楼悼念已离世的妈妈。她最想向妈妈倾诉心事，「佢去咗安乐开心嘅地方，我知佢会挂住我哋，希望我哋过新生活，我会话佢知，我哋屋企人会同爸爸好努力咁行呢条路，虽然系艰苦漫长，相信我哋会做到，希望佢喺另一世界开心地生活。 」