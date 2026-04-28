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宏福苑执拾｜家园焚毁难断舍离 宏昌阁高层户离别前盼「执靓间屋」

突发
更新时间：11:00 2026-04-28 HKT
发布时间：11:00 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑居民分批上楼执拾第9日，今日（28日）轮到宏昌阁和宏道阁高层户。宏昌阁21楼居民卢小姐抱最后一次上楼的心态，回家执拾。她直言难以断舍离，但无奈称：「影多几张相啰」，又指虽然家园焚毁，但都希望单位所有事件都「完完整整」，会将单位「执返靓靓仔仔」才离开。

另一名宏昌阁30楼居民崔先生，坦言单位已损毁严重，灾后他第一次上楼心情复杂，既是因为很多街坊已经罹难，但亦「抱住冇乜嘢可以拎嘅心态，都想返去见最后一面」。

崔先生自出生便与父母居于宏建阁，直至8年前他结婚，再在宏昌阁购置单位，以便居所与父母距离近些，讵料一场大火却令家园尽毁。他坦言家中的大批模型、相机、电脑应已烧毁，「其实都唔expect（期望）𠮶啲嘢可以存在」，唯独太太在大火当日遗留结婚戒指在单位内，故希望尽力寻回太太的结婚戒指。

现场所见，由于今日是宏昌阁和宏道阁高层户返回单位执拾，有人使用外置骨骼辅助架，方便「撑」楼梯，亦有居民带鲜花上楼悼念。

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