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葵涌休班警驾车飞越对面线 被控三宗罪　明天沙田法院提堂

突发
更新时间：21:50 2026-04-27 HKT
发布时间：21:50 2026-04-27 HKT

去年11月5日，葵涌大窝口一辆平治失控，铲上路中分隔石壆，飞越对面行车线，撞向停泊路边的一辆货车，平治33岁姓梁男司机重创一度命危，警方调查后，证实梁为休班警员，涉三宗罪被捕，明（28日）天在沙田裁判法院提堂。

平治私家车撞向运菜车车尾。
平治私家车撞向运菜车车尾。

警方称，被捕男子为一名休班警务人员，他将被调派内勤职务，并禁止配枪；同时重申，警队非常重视人员的操守，任何人员干犯违法行为，警队绝不容忍和姑息，定必严正处理。消息称，该休班警隶属新界南总区，没有被停职。

警员到场调查。
警员到场调查。

梁涉嫌三宗罪，包括一项「危险驾驶」罪、一项「没有遵从交通灯的指示」罪及一项「所展示的配予该车辆的登记号码不符合展示形式」罪。

相关新闻：大窝口Benz失控越线撞货车 男司机半昏迷送院抢救

 

事发于去年11月5日凌晨2时许，一辆自订车牌的白色平治AMG跑车，沿大窝口道往荃湾方向行驶；途经大窝口道邨富安楼对出左弯后，怀疑失控铲上路中分隔石壆；石壆顿变「跳台」，飞越对面行车线冲前约10米，左边车头撞向停泊路边的一辆货车车尾。33岁姓梁的平治男司机重创，获救后由救护车送往玛嘉烈医院，一度情况危殆。

警员到场调查。
警员到场调查。

 

 

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