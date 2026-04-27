警油麻地破制毒工场拘一名女子 检60万毒品

警方今（27日）晨捣破一个制毒工场，检获2公升怀疑依托咪酯液体原材料、30克怀疑霹雳可卡因制成品、30克怀疑冰毒及制毒工具等，市值约60万元，拘捕一名43岁无业女子。

被捕女子（43岁）报称无业，目前仍被扣查。警方油尖警区特别职务队督察麦启添表示，今（27日）晨时份，警方在油麻地弥敦道及德兴街交界一栋私人住宅大厦内展开反毒品行动，并捣破一个怀疑「依托咪酯」制毒中心，以涉嫌「制造危险药物」及「贩运危险药物」罪名拘捕一名43岁女子。

行动中，警员在该名女子所租住的单位外进行埋伏，根据法庭搜查令，进入上述单位进行搜查，发现可以将制为依托咪酯的工具及两公升思疑依托咪酯液体原材料，包括电磁炉、煲、电子磅及包装工具等等，同时更搜获30克怀疑霹雳可卡因制成品，以及30克怀疑冰毒，总价值共约港元60万。

警方提醒市民，制毒过程中通常会释放刺鼻气味，如发现任何处所传出电油或酸性气味，应提高警觉。如有怀疑，马上向警方举报。而渉事大厦为人口稠密的住宅大厦，楼下亦有大量商铺林立，警方相信制毒集团企图利用人流密集为掩饰，以便躲避警方的调查。

警方重申，制毒及贩毒是非常严重罪行，根据香港法例第134章危险药物条例，一经定罪，最高可被判处终身监禁及罚款五百万元，市民切勿以身试法。