珍惜生命│石塘咀荷兰籍男子自缢身亡 前度上门揭发悲剧

今（27日）午5时许，一名25岁荷兰女子报警，声称男朋友在石塘咀保德街单位内吊颈，救护员到场证实死亡，毋须送院，其后由仵工舁送殓房。据悉，25岁死者为荷兰籍男子，与女友在荷兰拍拖多年，去年8月一起来港留学，但半个月前分手，一周前相约今日见面。

消息称，女事主今日未能联络上死者，顿觉可疑，于是上门查看，赫见死者悬挂衣柜顶上，大惊报警，消防员到场将死者解下，身上已现尸斑，相信已死去一段日子，厅内留下一封遗书，相信无可疑。

警方到场调查。曾志恒摄

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