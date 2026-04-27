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珍惜生命│石塘咀荷兰籍男子自缢身亡 前度上门揭发悲剧

突发
更新时间：19:09 2026-04-27 HKT
发布时间：22:03 2026-04-27 HKT

今（27日）午5时许，一名25岁荷兰女子报警，声称男朋友在石塘咀保德街单位内吊颈，救护员到场证实死亡，毋须送院，其后由仵工舁送殓房。据悉，25岁死者为荷兰籍男子，与女友在荷兰拍拖多年，去年8月一起来港留学，但半个月前分手，一周前相约今日见面。

消息称，女事主今日未能联络上死者，顿觉可疑，于是上门查看，赫见死者悬挂衣柜顶上，大惊报警，消防员到场将死者解下，身上已现尸斑，相信已死去一段日子，厅内留下一封遗书，相信无可疑。

 

警方到场调查。曾志恒摄
警方到场调查。曾志恒摄

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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