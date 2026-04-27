Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钻石山站情侣遭躁汉推跌 报案誓言追究 警列袭击调查

突发
更新时间：10:41 2026-04-27 HKT
发布时间：10:41 2026-04-27 HKT

周日（4月26日）下午一对情侣在港铁钻石山站大堂，与一名蓝衫躁汉争执，其间被对方出手推跌倒地。有目击市民主动上前阻止出手的躁汉离开，并直斥其非：「你打人唔啱㖞！」警员到场发现无人受伤，而双方同意和解，将案件列作纠纷处理。惟同日晚上7时许，涉事情侣再到黄大仙警署，表示打算追究事件，两人亦到伊利沙伯医院求医，其中女子左手踭疼痛及瘀伤，经伤势评估后，案件重新列作「袭击自造成身体伤害」，交由大仙警区刑事调查队第四队跟进。

热心市民阻出手躁男逃去

被推撞的情侣分别是33岁姓范男子，和其31岁姓陈女友。事发于周日下午12时许，据知当时两人在钻石山站转车，其间因见到41岁姓余男子大声说话，于是劝对方说话细声一点，结果双方爆发争执。

网上片段显示，当时双方在钻石山站屯马线往观塘线大堂之间的通道争执，其间蓝衫汉突然暴起，接连将男女事主推倒地上，并企图离去。旁边两名热心市民见状，未有惧怕对方暴力，反而立即跟随蓝衫汉不准他离开，直指其「你打人唔啱㖞，报咗警啦」，其后被推跌的男事主亦起身追前。

另一片段显示，被推倒的男事主因女伴同被推跌，情绪异常激动，指斥蓝衫汉：「你打我咪得啰，你而家打女人呀！」蓝衫汉愈发不耐烦，两度出手捉住男事主的背心，将其猛力推向墙壁，先后怒骂「系唔关我事呀，我而家睇你唔顺眼呀」、「你条女多嘴呀」、「你唔好咁多事」。男事主的女友见状试图制止，大喊「唔好再郁手郁脚呀」，其他途经市民见状，亦上前叫找职员处理，不要动手。

男事主其后直指蓝衫汉动手是「蚀底」，然而蓝衫汉怒气不减，无视他人劝阻，称「我都知我蚀底呀，但点解你要继续呢」，第三次出手将男事主推向墙边。随后，蓝衫汉转身离去，声称是到票务中心找职员处理，男事主不相信继续尾随，片段就此完结。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
18小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
4小时前
茶皇殿44折叹海鲜餐！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
饮食
17小时前
TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术
TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术
影视圈
16小时前
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
饮食
18小时前
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
影视圈
15小时前
05:48
星岛申诉王｜超龄无法获政府药物资助 肌肉萎缩港男北上买平药撑起抗病路
申诉热话
5小时前
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
2026-04-25 15:59 HKT
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
股市
23小时前
钻石山站躁汉推跌情侣再连环出手 纹身男护花怒斥：你而家打女人呀！
01:18
钻石山站躁汉推跌情侣再连环出手 纹身男护花怒斥：你而家打女人呀！
突发
13小时前