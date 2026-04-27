珍惜生命│5旬男高山剧场堕下 当场不治
更新时间：09:38 2026-04-27 HKT
发布时间：09:38 2026-04-27 HKT
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红磡高山道77号高山剧场，今（27日）早上7时24分，保安报案指一名男子倒卧上址对开，怀疑从高处堕下。救援人员接报到场，姓戚（ 56岁）男事主现场被证实死亡。人员经初步调查，相信戚男由上址一楼层堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
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医管局精神健康专线： 2466 7350
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